"الإكستاسي في طرد البريد".. اللقطات أولى لإحباط تهريب 2020 قرصا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعدت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لعملية إحباط محاولة تهريب 2020 قرصا لعقار "الإكستاسي" المخدر داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي، وضبط القائمين على محاولة تهريبه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الميناء القاهرة الجوي، من ضبط طردا قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص "محدد" بداخله 2020 قرصا لعقار الإكستاسي المدرج بجداول المخدرات.

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كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة فى ضوء ما أكدته التحريات، عن ضبط عناصر التشكيل العصابي "2 مهندسين" القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما ( 5 هواتف محمول – 420 دولارا -أ100 درهم إماراتى – 815 جنيها).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.