أخبار مصر | حقيقة مد إجازة عيد الفطر بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مد إجازة عيد الفطر بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد.

وأكد –في تصريحات اليوم- أن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سوف تستأنف بمشيئة الله بدءا من غد السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.

وأهابت الجامعة –في بيان لها اليوم- بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.