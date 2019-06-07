أخبار مصر | الأوقاف: فتح باب القبول للراغبين في إقامة الشعائر من خطباء المكافأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: فتح باب القبول للراغبين في إقامة الشعائر من خطباء المكافأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لخطباء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات "التحسين"، للراغبين منهم في إقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم على أن يتقاضى مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا ، وعضو المقرآة مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريًا.

وأشارت إلى أن الاختبارات ستشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفقه الطهارة والصلاة فحسب، أما شيوخ المقارئ فيقتصر الاختبار على فقه الطهارة والصلاة فحسب.