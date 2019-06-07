أخبار مصر | سكت دهرا ونطق كفرًا.. حسن نافعة يسقط في بئر الخيانة بعد وصفه الإخوان بسجناء الرأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكت دهرا ونطق كفرًا.. حسن نافعة يسقط في بئر الخيانة بعد وصفه الإخوان بسجناء الرأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عقب وصفه قيادات الجماعة الإرهابية المحبوسين على ذمة قضايا قتل وإرهاب، بأنهم قادة رأي، وذلك فور تنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة في شمال سيناء.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن نافعة نسى أو تناسى أن هناك سلطة قضائية يشهد لها القاصي والداني بحيادتها ونزاهتها، قائلين: "ياحسن فوق من الغيبوبة قبل ما تدون وبلاش يصيبك العمى عن التطور الاقتصادي بسبب حبك المطلق لجماعة الإخوان الإرهابية، ياعم حسن خليك في الشرب ودماغك العالية محتاجينك تفوق الأول وبعد كده تشوف البلد والتطور اللي حصل فيها".

وأوضح رواد مواقع التواصل، أن أزمة المثقفين في تتفاقم وتكشف كل يوم جديد وسقوط النخب واحدا تلو الآخر.

كان "نافعة" قد نشر عددا من التدوينات القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يهاجم فيها النظام ويصف قيادات الإرهابية بقادة الرأي، وهو ما أثار حفيظة بعد رواد الموقع.