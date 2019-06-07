مصر | القصاص العاجل للشهداء.. الدخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصاص العاجل للشهداء.. الدخلية ترد بقوة على عملية العريش الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحروف من نور يسجل أبطال الشرطة ملحمة جديدة من ملاحم البطولات، فها هم أسود كمين العريش يدافعون عنه حتى آخر طلقه معهم، وأنقذوا المدينة من كارثة مدوية كان يخطط لها الإرهابيين.

فمع بذوغ فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، يأبى الإرهاب الأسود أن تعيش البلاد فى حالة فرحة، ليكشف عن وجهه القبيح باستهداف أحد الأكمنة بالعريش، ليستيقظ الجميع على وابل من الرصاص، تصدى له أبطال الكمين بالرد بقوة حتى نفاذ الذخيرة، ليسقط عدد من أبطال الكمين شهداء، وليقضوا عيدهم فى الجنة.

وجاء رد الأجهزة الأمنية في أقل من 24 ساعة باستهداف المتورطين في العملية الغادرة.

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين

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وكشفت وزارة الداخلية فى بيان لها أول أيام عيد الفطر المبارك، تفاصيل استهداف كمين أمني جنوب العريش من قبل عدد من الإرهابيين، والذى أسفر عنه مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة، وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين، وقامت القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

عمليات تمشيط مستمرة من قبل الأمن

لم تمر 24 ساعة، حتى بدأت الدولة بكل قلبها لأخذ الثأر من أجل شهدائها، وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة "كمين 14" وتتبع مسار هروبهما، لتحقيق القصاص العاجل للشهداء، وقطع يد كل من تسول له نفسه مساس بأمن الوطن، واستهداف أبنائه.

وأفادت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن بـ العريش قامت بتمشط المناطق الجبلية المجاورة للحادث ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات العمليات الخاصة لتتبع خط سير الجناة. أخذ الثأر.. القضاء على 14 من العناصر الإرهابية

ومع تتبع القوات الأمنية للعناصر الإرهابية التي هاجمت الكمين، دفعها للتوصل إلى مجموعة من العناصر الإرهابية من المشاركين في الهجوم حال تواجدهم في أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد، والتي فرضت القوات الأمنية عليها حصارًا شديدًا للقصاص للأبطال.



وكان البيان الثاني لوزارة الداخلية لأخذ الثأر من أجل أبنائها، كشفت وزارة الداخلية، إنه تم تصفية 14 من العناصر الإرهابية، بعد تحديد مكانهم في حي المساعيد، مشيرة إلى أنه تم ضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، مضيفة: "نتتبع مسار هروب منفذي حادث العريش، ونحدد مكان تواجدهم بحي المساعيد".



وأوضحت في بيانها: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش". وأوضحت في بيانها: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش". القضاء على 8 إرهابيين بالعريش

وفي الساعات الاولى من صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وفي بيانها الثالث، أعلنت الوزارة أنه في اطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة كمين بطل 14، توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي، بمنطقة العبور جنوب العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، الأمر الذي أسفر عن مصرع 8 عناصر وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.



وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.