مصر | "سنج و سواطير".. حبس تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سنج و سواطير".. حبس تشكيل عصابي لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة عين شمس، قراربحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مزاولة 3 أشخاص، نشاط غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وبتفتيشه عثر بداخله على 4 سلاح نارى فرد خرطوش، هيكل فرد خرطوش، 5 مقبض سلاح نارى فرد خرطوش، 9 طلقة من ذات العيار، 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام - 14 سلاح أبيض "سنج"، "سواطير"، العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها،