مصر | "المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين بقطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة ازاء اعتقال السلطات القطرية للمواطنيّن المصرييّن، علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، واخفاءهم قصريا منذ تاريخ اعتقالهم دون توجيه أي تهم لهما، ودون اعلام أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، وعدم السماح لهم بالتواصل معهم مطالبة السلطات القطرية بالاعلان عن مكان احتجازهم وضمان اتصالهم بذويهم وسرعة الافراج عنهم.

وكانت السلطات القطرية قامت بإلقاء القبض علي اثنان من المصريين علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز العاملين بقناة بي ان سبورت منذ سبعة اشهر دون الاعلان عن سبب القاء القبض عليهم او التهم الموجهة اليهم بالاضافة الي عدم الاعلان عن مكان احنجازهم

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وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهم مواطنين مصريين،

كما تطالب المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهم وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة.

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعده أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه وعلى رأسها ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان من أنه ”لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا “كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.