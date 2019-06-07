مصر | دفن جثة سائق "توك توك" قتل بعدة طعنات بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة سائق "توك توك" قتل بعدة طعنات بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المرج بدفن جثة سائق توك توك فى واقعة العثور على جثته بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج عقب إرسال بيان الصفة التشريحيه للوقوف على ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابه أجهزة الأمن بسرعه التحريات حول الواقعة.

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وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وجاء فى مناظرة النيابه للجثة انها لشاب عشرينى وبها عدة طعنات وبكامل ملاببسه ولا يوجد معه اى اوراق رسمية.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أنها جثة سائق توك توك، ومتغيب قبل العثور عليها بيوم ولا يوجد معه اى أوراق رسمية تثيت هويته. فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.