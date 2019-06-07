شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة» تعلن استعداداتها لمواجهة الغش في «الثانوية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على مواجهة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.

جاء ذلك خلال جتماع طارئ وموسع، عصر اليوم، مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بحضور مديرى الادارات التعليمية وجميع المسئولين والمعنين بامتحانات الثانوية العامة.

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وتم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية، والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات.

وأشار «سعد» إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمي علوم و3389 طالب وطالبة علمي رياضة و9993 أدبي، يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدرات التعليمية الثمان عشر خلال الفترة من السبت 8/6/2019 وحتى الأربعاء 3/7/2019.

يأتي الإجتماع في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة، وتوفير الاستراحات وتجهيزها، وقيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص على توفير بدائل للكهرباء أثناء فترة الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.

وأعلن «سعد» عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل المشكلات الطارئة، وضرورة توفير الجو الملائم والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.