شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يعتذر عن زيارة «أطفال المنصورة».. ومدير المستشفى: «شكرا جزيلا أبا مكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، قائلا:«شكرا جزيلا أبا مكة».

وقال الرفاعي: «في اتصال تليفوني اعتذر الأستاذ صلاح، والد الكابتن محمد صلاح، عن إتمام الزيارة للمستشفى خلال عيد الفطر المبارك وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي تعرض لها بسبب التزاحم الشديد أمام منزل العائلة وعدم قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة».

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وأضاف في الصفحة الرسمية لمدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة: «أنا اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب، وشكرا للمره الثانية وربنا يوفق الجميع لما يحب ويرضى».

يذكر أن اللاعب محمد صلاح أهدى عدد كبير من تيشرتاته للأطفال المرضى بمستشفى أطفال المنصورة ووعد بزيارتهم بالمستشفى عند حضوره للمشاركه في بطولة أمم أفريقيا لدعمهم وتلبية طلبهم.

وكان عدد من أطفال وحدة الكلي بالمستشفى ناشدوا اللاعب محمد صلاح، في مارس ٢٠١٨، لزيارتهم وتفاعل اللاعب مع الدعوة وأجرى اتصالا بالأطفال ووعدهم بالزيارة وبتيشرتات تحمل توقيعه وقامت المستشفى برسم جرافيتي كبير لصلاح على مبنى العيادات الخارجية بطول 4 أدوار وزيلوها برسالة بالإنجليزية «We await for you Salah» وأخرى بالعربية تقول «بنحبك يا صلاح تعالي زورنا».