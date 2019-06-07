شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خطيب مسجد أثناء إلقاء خطبة الجمعة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لفظ خطيب مسجد بالفيوم أنفاسه الأخيرة أثناء إلقاء خطبة الجمعة، حيث أصيب بنوبة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى العام. كان عدد من المصلين بمسجد الوادى بقرية أبوكساة بمركز أبشواي قد فوجئوا بسقوط سيد مراد دويدار، 52 سنة، خطيب المسجد، فجأة أثناء الدعاء في خطبة الجمعة، ووفاته في الحال إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، تم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

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