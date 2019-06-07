قبل ما تروح الامتحان.. اعرف درجات الحرارة وتوقعات الطقس غدًا × 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار بالأحوال الجوية وانخفاض تدريجى بدرجات الحرارة متوقع أن تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد وذلك تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق غدا السبت بامتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية. وينشر ”الخليج 365” لطلاب الثانوية توقعات حالة الطقس تزامنا مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، وذلك كما يلى : 1- توقعات بانخفاض تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء 2- درجات الحرارة تكون وفق معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام 3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية 4- توقعات بطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد 5- الطقس سيكون شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا 6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء 7- يصاحب ذلك سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية Advertisements 8- الرياح ستكون معتدلة تنشط على جنوب سيناء 9- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك 10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة ببالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة 13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 28 درجة 14 - درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجات 15- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة

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