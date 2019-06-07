شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات امتحانات الثانوية العامة ترصد 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، قرابة 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى وتزعم تسريب الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة.
وقالت مصادر مسئولة، إن هناك تتبع لروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعى بغرفة العمليات الرئيسية وبالتنسيق مع عدة وزارات.
وأكدت المصادر أن ما يروج بشأن تسريب الأسئلة عار تماما من الصحة.
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدا السبت 8 يونيو الجارى، لنحو 685 ألف طالب على مستوى الجمهورية.
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