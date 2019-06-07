"فرق مكافحة الغش".. ننشر آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

ينطلق غدًا السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/ 2019، حيث يؤدي نحو 659 ألف طالب وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن المسؤولين عن الامتحانات يضعون اليوم اللمسات النهائية، قبل ساعات من انطلاق امتحان اللغة العربية، مشيرًا إلى مراجعة تسليم جميع لجان السير إلى رؤساء اللجان، والنظر في حالات اعتذار بعض الرؤساء الذين تعرضوا لظروف قهرية، وتسليم الاحتياطيين.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أنه جرى فرش جميع اللجان، وتعليق كشوف المناداة، ولصق أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم على مقاعدهم.

وقالت المصادر، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقالها من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح غد السبت، ليجري توزيع الأسئلة على اللجان الفرعية وفتح الصناديق في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.

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أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة بهما، فجر السبت، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تنتقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينا مكثفا لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت، أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، ويوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.

ولفتت المصادر إلى بدء عمل فرق مكافحة الغش الإلكتروني، اعتبارًا من اليوم الجمعة، لرصد أي تجاوزات قد تخل بالعملية الامتحانية.

وتستمر الامتحانات حتى 3 يوليو المقبل.