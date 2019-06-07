"التموين": لم نحدد موعدًا لوقف تلقي تظلمات حذف البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن باب تظلمات حذف غير المستحقين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير استبعاد المرحلتين الثانية والثالثة، مستمر دون توقف، مؤكدًا عدم تحديد موعد لغلق باب التظلمات.

وأكد "كمال"، في تصريح لمصراوي- عدم حذف أو استبعاد أي من المقيدين بمنظومة الدعم ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير قبل إتاحة امكانية التظلم لهم، مشيرًا إلى أنه في حال تخلف المواطنين عن التظلم يتم حرمانهم من صرف المقررات التموينية فقط دون الخبز.

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وأوضح، أن التظلمات متاحة عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "http://www.tamwin.com.eg/".

ونصت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، على استبعاد كل من "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهريًا أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".

فيما نصت معايير المرحلة الثالثة، على "حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".