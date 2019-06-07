خطيب الأزهر: جميع الأديان حرمت العنف والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إن جميع الأديان حرمت العنف والإرهاب، مطالبًا جموع المصريين من نساء ورجال وأطفال وشباب بمواجهة الفكر بالفكر، والتصدي لكل مظاهر العنف والإرهاب، وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والبلاد.

ووصف الدكتور عبدالمنعم فؤاد -في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر والتي دار موضوعها عن "حادث شهداء سيناء الذي وقع أول أيام عيد الفطر"- الشهداء بأنهم خير أجناد الأرض وحراسها، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم".

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واستنكر واقعة استشهاد أبطال الشرطة المصرية وإراقة دمائهم الطاهرة على أرض سيناء في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك وقت التكبير، واصفا منفذي الحادث الإرهابي الذين اعتدوا على جنود مصر البواسل أثناء حمايتهم لوطنهم وأرضهم بأنهم مثل طائفة الخوارج الذين قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب أثناء أدائهم للصلاة.

وأكد خطيب الجامع الأزهر ضرورة التمسك بالعبادات التي يقوم بها المسلمون خلال شهر رمضان من صلاة وقراءة للقرآن وأداء للزكاة والصدقات، وأن يكون شهر رمضان المبارك منهج حياة للأمة الإسلامية والعربية طوال العام.

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