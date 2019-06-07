الأحد.. بدء قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بعد غد الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 534 فرصة عمل في 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

وأشار إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوي، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه، بحسب بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة.

كما تطلب شركة تشيز كومباني 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب الشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عملي على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عال، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالي ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة في بعض المهن.

Advertisements

كما يطلب فرع الشركة بالعوادم، وميت حلفا، 22 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة. فرصة عمل

أما شركة أيجيبت نيوم 8 فرص عمل على مهن حداد وكهربائي ولا يشترط مؤهل للحداد، والكهربائي على دبلوم والمرتب بعد الاختبار.

وفي نفس السياق أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن مدرسة عمرو الفاتح الخاصة تطلب 57 مدرسة، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليساس آداب وتربية وجغرافيا وإنجليزي، وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القرآن أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.

وأكد فتحي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال: إن الطلبات تقدم من بعد غد الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.