قُتِلت "صدفة".. لغز العثور على جثة ربة منزل أمام منزلها بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت مديرية أمن القاهرة، غموض مقتل ربة منزل إثر إصابتها بطلق خرطوش بالرأس في منطقة عين شمس، وضبطت مرتكبها.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة عين شمس، من زوج المجني عليها، بأنه بأنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته بطلق خرطوش، فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

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وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بذات العقار سكن المتوفاة)، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

أقر المتهم بأنه حال نزوله من الشقة سكنه ممسكاً بيده السلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجني عليها -التي تصادف توقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها - مما أدى لحدوث إصابتها المُشار إليها والتي أودت بحياتها.

تحرر المحضر عن الواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.