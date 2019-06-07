ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبلغ (5 آلاف جنيه) من كل منهم بادعاء تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

كانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بقيام أربعة أشخاص (مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 19 قضية "نصب–سرقة بالإكراه–سرقة مسكن–شيك-ضرب" ، مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكم قضائي، بإجمالي 13 سنة و6 شهور حبس -عاطل، سبق اتهامه في قضية نصب – سيدتين، إحداهما محكوم عليها في قضية "نصب" بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبلغ ( 5 آلاف جنيه ) من كل منهم بادعاء تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، واتخاذهم مكتب مستأجر بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم الأهرام لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمكتب المشار إليه، وعُثر بالمكتب على (كارنيه مزور باسم وصورة الأول مثبت به أنه عضو بأحد المجالس الحقوقية، و5 تأشيرات مزورة لإحدى الدول العربية بأسماء خمسة أشخاص مختلفين، كمية من أوراق السيرة الذاتية والمؤهلات وشهادات الخبرة وصحف الحالة الجنائية الخاصة بالضحايا، دفتر إيصالات استلام نقدية، مبلغ مالي 4 آلاف جنيه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.