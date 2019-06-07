بالفيديو.. لحظة القضاء على 8 إرهابيين متورطين في الهجوم على كمين "البطل 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تتبع قوات الشرطة لعناصر إرهابية متورطة في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش (كمين البطل 14)، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضاف البيان أنه أثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.