الداخلية: مقتل 8 إرهابيين متورطين في الهجوم على "كمين البطل 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت اليوم الجمعة من تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش (كمين البطل 14)، وأثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

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وأضاف البيان أنه أثناء محاصرتهم أطلقوا النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأربعاء الماضي، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين "البطل 14" بالعريش، وقالت إنها تمكنت من القضاء على 5 عناصر إرهابية خلال الهجوم.

وأكدت الوزارة في بيان أمس الخميس، مقتل 14 إرهابيًا من المتورطين في حادث كمين العريش خلال تبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن، أثناء اختبائهم بأحد المنازل المهجورة بحي المساعيد.