إحباط ترويج 21 طن لحوم فاسدة في الأسواق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 102قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 21 طن و 101 كيلو جرام "لحوم مجمدة مستوردة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما نجحت الحملات في ضبط مالكة ثلاجة لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (محافظة القليوبية) لحيازتها وتجميعها كميات كبيرة من اللحوم المجمدة قدرها 5 أطنان "لحوم، كبدة" مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري بالقليوبية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.