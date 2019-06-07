"رادارات الجيزة" تلتقط 40 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة-عن ضبط 1991 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ906 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ668 مخالفة. كما تم ضبط 15 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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