مصر | قتلها جارها بالخطأ.. تشريج جثة ربة منزل في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلها جارها بالخطأ.. تشريج جثة ربة منزل في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة عين شمس الجزئية، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد جارها بالخطأ، وإرسال بيان بالصفه التشريحية وأسباب حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طالبت بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة.

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البدايه عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من المستشفى بوصول ربه منزل مصابة بطلق خرطوش بالرأس وإصابتها بالغة قاموا بإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

وبتكثيف التحريات تم ضبط الجانى مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بذات العقار سكن المتوفاة وتبين انه جار المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش عيار12 مم، المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بالواقعة وانه لم يكن يريد أنه يقتلها ولكن قتلها بالخطأ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.