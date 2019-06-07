مصر | ضبط 27 قضية مصنفات متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 27 قضية مصنفات متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين المطلوب ضبطهم، ومتهمين فى قضايا بلطجة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أسفرت عن ضبط 33 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، 2 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، فضلًا عن ضبط 5 متهمين، لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط 27 قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.