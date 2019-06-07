مصر | ضبط عاطل انتحل صفة رجل شرطة ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل انتحل صفة رجل شرطة ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة رجل شرطة، والإستيلاء على مبلغ مالى من بائع متجول بمنطقة بولاق أبو العلا.

البداية عندما سمعت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، اثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثة بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منه على مبلغ مالى، مدعيًا أنه من قوة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف مفصول، مقيم بمحافظة الفيوم، سبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "نصب").

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.