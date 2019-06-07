مصر | ننشر أسباب قتل عاطل لجارته بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسباب قتل عاطل لجارته بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل قتل جارته بطريق الخطأ بمنطقة عين شمس.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل إحدى السيدات، ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها بأنه لدى عودته من عمله إكتشف إصابة زوجته المنوه عنها، فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بذات العقار سكن المتوفاة)، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأمكن تردده تم ضبطه،وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته أقر بأنه اثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكًا، بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها -التى تصادف توقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها - مما أدى لحدوث إصابتها المُشار إليها والتى أودت بحياتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.