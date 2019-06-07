مصر | ضبط راكب بحوزته 5 قطع حشيش داخل لحوم مجمدة متجها إلى دولة عربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بحوزته 5 قطع حشيش داخل لحوم مجمدة متجها إلى دولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ بالإسكندرية، مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، سائق بإحدى الدول العربية حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية، متجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته "5 قطع بنيه اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى 632 جرام"، كان يخفيهم بكيس بلاستيكى، داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعته، أثناء مرورها على جهاز الكشف على الحقائب.

بمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.