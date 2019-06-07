أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية‎

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وتنفيذ حملات مكبرة على مدار اليوم لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بمدينة الحوامدية على مدار الأيام الماضية حيث تم رفع ١٤٥ طن قمامة من خلال 40 نقله بسيارات النظافة التابعة لمدينة الحوامدية وذلك في إطار حملات النظافة المكبرة التي تشهدها المدينة، لافتا أن حملات رفع المخلفات شملت شوارع الساحة وطريق ١١ ومجمع المدارس وبجوار محطة الكهرباء، وأكد أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية أنه تم رفع كفاءة النظافة بعدد كبير من الشوارع والعمل مستمر للوصول بمستوى النظافة بباقي الشوارع للمستوى المرجو من المواطني.

وأشار رئيس المدينة أنه بناء على تكليفات اللواء المحافظ بالاستجابة السريعة للشكاوى فقد تمت الاستجابة لشكوى نشرت على موقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود هبوط أرضي نتيجة أعمال حفر الغاز بطريق مصر أسيوط السريع مطلع كوبري السهران وقد تم التوجه للمنطقة المذكورة من خلال فرق الصيانة والطرق وتم الإشراف على أعمال معالجة وإصلاح الهبوط حتى إعادته إلى ما كان عليه.