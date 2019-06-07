أخبار مصر | مفاجأة.. "المشمشية" سبب وصول سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "المشمشية" سبب وصول سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد فهيم، الخبير الزراعي، عن أن سبب ارتفاع أسعار الليمون في الآونة الأخيرة، يعود إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

الخبير الزراعي، أوضح، أن الليمون الذي يظهر في هذا التوقيت من العام، يطلق عليه "ليمون المشمشية"، نظرا لأنه يصادف ظهور محصول المشمش معه، وبالتالي فسعره يصل إلى هذه الأرقام.

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وقال إنه نتيجة البرودة الشديدة خلال الشتاء الماضي، وارتفاع درجة الحرارة أواخر فصل الربيع الحالي، تضرر المحصول وسقطت الزهور.

وأورد أن المزارعين يلجئون خلال هذا التوقيت من العام إلى تصويم الأشجار عن المياه المنزرعة في الأراضي الطينية، للحصول على ثمار في توقيت مميز من السنة، وبيع المحصول بسعر مرتفع، لكن ظروف الطقس تسببت في تساقط الزهور، ومن ثم إنتاج كمية أقل.

ووصلت أسعار الليمون فى الأسواق لنحو بلغ 100 جنيه للكيلو جرام، في بعض المناطق، بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد الفطر، حيث يستهلكون كمية أكبر من المعتاد خلال الإجازات.