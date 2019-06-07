أخبار مصر | استمرار احتفالية أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار احتفالية أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت الاحتفالية الكبرى التي تنظمها القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، بمركز المنارة للمؤتمرات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والشرطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأت الاحتفالية بعدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية والغنائية التى تفاعل معها الأطفال وأسرهم معبرين عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة، كما تم تقديم الهدايا لأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى الاحتفال.

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وعبر أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم وتواجده معهم أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما قدم أهالى الشهداء والمصابين الشكر والعرفان للقوات المسلحة والشرطه اللتان تقدمان لهم الرعاية الشاملة مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحده لمواجهة قوى التطرف والإرهاب.

يذكر أن الاحتفالية تنظم للعام الثانى على التوالى والذى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشاركة أبناء الشهداء فرحتهم فى مختلف الاحتفالات والمناسبات عرفانا من الدولة المصرية بدورهم الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.