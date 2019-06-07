شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الجيزة» و«جمعية مصطفى محمود» لخدمة القرى الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية مسجد مصطفى محمود لتقديم خدمات اجتماعية وطبية لأبناء المحافظة.

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وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية دور الجمعيات الاهلية فى خدمة المجتمع وفاعليتها فى التنمية وتمكين غير القادرين من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات طبية للقرى الاكثر احتياجاً من خلال تنظيم قوافل مجانية وتوفير الأدوية اللازمة لغير القادرين وتوفير أجهزة تعويضية للمصابين وإجراء عمليات جراحية لغير القادرين.

بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وجمعية مصطفى محمود

كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات اجتماعية من خلال الارتقاء بمستوى التعليم ومحو أمية أهالى القرى وتقديم المساعدات العينية فى المناسبات الموسمية لأهالى القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بالاضافة إلى مساهمة الجمعية فى عمل مشروعات بيئية وتقديم مشروعات صغيرة مثل توفير ماكينات خياطة وبضائع للأكشاك.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مع أجهزة الدولة للنهوض بمستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.