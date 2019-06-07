شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 600 ألف جنيه مصري تقريبا.

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وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن مكتب التمثيل العمالي بميلانو استطاع حل 19 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 28 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر أبريل 2019.

واستطاع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران توفير 11 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 6 لقاءات مع الجالية، وقام بـ 38 زيارة لمصالح حكومية وميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال نفس الشهر.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.