شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 8 إرهابيين خلال تتبع المتورطين بهجوم «كمين العريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم على كمين البطل 14 في مدينة العريش في سيناء، فجر يوم عيد الفطر، والذي أسفر عن استشهاد 8 شرطيين بينهم ضابط، فضلا عن مقتل 5 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار أثناء الهجوم.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه «استمرارًا لجهودها في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء 5 يونيو الجاري، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش».

وأضاف البيان: «وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، تم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 8 عناصر عثر بحوزتهم على عدد 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».

كانت أجهزة الأمن قد أعلنت عن مقتل 14 عنصرا إرهابيا من المتورطين في الحادث، أمس الأول، بعد ساعات من الهجوم، خلال مداهمة أمنية لمنزل مهجور في حي المساعيد بالعريش، بعد أن نجحت قوات الأمن الرابضة في سيناء، في التضييق على الجناة ومنع هروبهم خارج العريش.

مقتل 8 أرهابيين خلال تتبع المتورطين في هجوم «كمين العريش»

مقتل 8 أرهابيين خلال تتبع المتورطين في هجوم «كمين العريش»

مقتل 8 أرهابيين خلال تتبع المتورطين في هجوم «كمين العريش»

مقتل 8 أرهابيين خلال تتبع المتورطين في هجوم «كمين العريش»

مقتل 8 أرهابيين خلال تتبع المتورطين في هجوم «كمين العريش»