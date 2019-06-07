شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة مجاويش بطريق المطار بالغردقة، بحضور عدد من مسؤولي المدينة، وذلك خلال زيارته للغردقة لقضاء اجازة عيد الفطر بأحد الفنادق السياحية الشهيرة بمنطقة الممشى السياحي.

وفضل مدبولي أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد خارج مدينة الغردقة، حيث ارتدي ملابس كاجوال دون وجود أي حراسة أو تشريفات برفقته.

كان رئيس الوزراء قد وصل للغردقة أول أيام عيد الفطر بصحبة اسرته لقضاء اجازة عيد الفطر، ومن المقرر انتهاء الزيارة غدا السبت.