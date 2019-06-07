شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تحصل على الأيزو الدولية للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة، على تجديد شهادة الأيزو العالمية 2015- 9001، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، موضحأ أن الشهادة من أعلي الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

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وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية الدراسات الإفريقية العليا في التميز والسعى نحو الجودة، باعتبارها كلية متفردة في جامعة القاهرة في الشأن الإفريقي، وتحقيقها معدلات عالية الجودة وفق معايير عالمية باستمرار حصولها على شهادة «أيزو 9001-2015»، التي تضم عدة بنود تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، وتوافر التخطيط، ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن تجديد شهادة «الأيزو 9001-2015» للمرة الثالثة على التوالي، يؤكد تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، كما يشير إلى أنها تسير وفق الخطة والرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث للجامعات.

وأشار عميد كليه الدراسات الإفريقية العليا، إلى سعي الكلية في الفترة المقبلة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، سعيآ لإعلاء مكانة الكلية كصرح إفريقي عريق متفرد على مستوى المنطقة والقارة الإفريقية.