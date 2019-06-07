شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 25 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك مجهودات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع المخلفات والقمامة، حيث تمكنت المحافظة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل من رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من شوارع أحياء الجيزة، إضافة إلى استقبال مقلب شبرا منت أكثر من 10 آلاف طن مخلفات يوم وقفة عيد الفطر وحتى صباح العيد من جميع أحياء ومدن المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أي مخلفات أولا باول علي مدار اليوم.

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولـة بالـوراق والمريوطيــة ومجمــع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم، كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرا منت.