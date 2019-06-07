شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«الأطباء» عن «تخريج دفعات استثنائية»: مرفوض.. والموقف الرسمي عقب العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن اقتراح تخريج دفعات استثنائية لسد العجز في الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة، والذي بدأ يظهر في بعض المستشفيات الجامعية، مرفوض جملة وتفصيلا، ولكن يجب معالجة الأسباب الحقيقية وراء هذا العجز.

وأضاف الطاهر لا توجد مشكلة في أعداد خريجي كليات الطب، فلدينا العدد الكافي من الخريجين كل عام، لكن المشكلة الحقيقية هي «تطفيش» الأطباء بسبب بيئة العمل غير الأدمية، وكذلك الأجور المتدنية للأطباء وأعضاء الفريق الطبي، فطالما استمرت هذه المشكلات فلن يتوقف نقص الأعداد مهما كان عدد الخريجين.

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وتابع: «كنا سابقا نسمع عن دفعات استثنائية لتعليم الطب في أوقات الحروب، وهذا مقبول فالهدف منه تأهيل الجنود لدخول الحرب، وتكون غالبا في الإسعافات الأولية، وعلاج الجروح، ولكن الدراسة العامة للطب لا يمكن أن تكون بهذا الشكل، فإذا زاد عدد المقبولين سيكون أمامك 15 سنة لتخريج طبيب متخصص، ما يعني أن العجز سيظل لمدة 15 سنة، وهو أمر غير مقبول».

واختتم الطاهر بأن مجلس النقابة سيبحث الموقف الرسمي، وعلى أساسه سيصدر بيان رسمي رافض للمقترح، وكذلك سيتم مخاطبة كل الجهات المعنية سواء مجلس الوزراء، أو وزيرة الصحة.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة، إن مجلس النقابة سيبحث الموضوع مع العودة من إجازة عيد الفطر، مؤكدة أن كل ردود أفعال أعضاء المجلس التي نشرت على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي ترفض هذا المقترح، وبعد مناقشة المقترح سيتم إعلان الموقف الرسمي للنقابة.