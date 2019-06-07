شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف زائر لحديقة الحيوان في الساعات الأولى من صباح الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين لقضاء ثالث أيام اجازة عيد الفطر المبارك بحديقة الحيوان، مؤكدا أن الحديقة استقبلت في الساعات الأولى من صباح اليوم حوالي 45 ألف مواطن والعدد في تزايد مستمر، قبل صلاة الجمعة.

وأضاف «رجائي»، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن تعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبته، تتمثل في توفير كل وسائل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بإجازتهم، مع فتح الحديقة لأبوابها الساعة السابعة صباحا قبل موعدها بساعة للحد من الإزدحام أمام منافذ بيع تذاكر الدخول لحديقة حيوان الجيزة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الهلال الأحمر المصري أرسل فريق طبي متواجد بالحديقة لإجراء الإسعافات الأولية المواطنين، كما أن هناك تعاون وتنسيق مع كل الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومديرية الصحة، متمنيا للمواطنين قضاء يوما جميلا في ختام أجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط والأطفال دون الخامسة مجانا.

حديقة الحيوان