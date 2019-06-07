شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة 2 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي أما قرية الباسل، تم نقل المتوفيان للمشرحة والمصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومتوفيان بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب السيارة رقم 327 هـ.م ملاكي قيادة أشرف .ع.ا 54 سنة موظف متوف وبرفقته كلاً من على أ.د 50 سنة عامل متوفي حمد .أ.ي 54 سنة سباك مصاب باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن، «أسامة .م.م»، 47 سنة نجار، مصاب بكدمات تفرقة بالجسد وجميعهم يقيمون الجيزة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى لانقلابها تم نقل المتوفيان لمشرحة مستشفي الفيوم العام والمصابان لتلقي العلاج وإزالة أثار الحادث.

تحرر محضر رقم 4012 لسنة 2018 إداري مركز شرطة أطسا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق