شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة: منظومة إلكترونية لسرعة التواصل مع السكان وتلقي المقترحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، قاما بإنشاء منظومة إلكترونية لضمان سرعة التواصل مع سكان المدينة، والتي تهدف إلى تلقي المقترحات والشكاوى وإزالة المعوقات التي تواجه السكان.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، أنه يتم استخدام الرابط الإلكتروني ( https://forms.gle/7zz459T6fZpbJAcRA)، والمخصص لتسجيل أي مقترح أو شكوى من قبل سكان المدينة، على أن يقوم أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمتابعة مع الإدارات المعنية بالجهاز، لدراسة المقترح أو الشكوى والتأكد من حلها، متمنياً تلقي مقترحاتٍ بناءة لتحسين أوضاع المدينة، وكذا الشكاوى من المعوقات التي يجب سرعة التعامل معها، من خلال هذه المنصة الإلكترونية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد سعدالدين، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد قاما بتقسيم المدينة إلى 9 أقسام، لسهولة المتابعة من أعضاء المجلس، وقد تم تحديد مسؤول عن كل منطقة لسرعة المتابعة، وللتأكد من تنفيذ توصيات المجلس بشأنها، وكذا تقسيم الموضوعات على لجان المجلس المختلفة لسرعة البت والمتابعة.