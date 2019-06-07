شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 12500 زائر أول وثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المئات من المواطنين بمحافظة الشرقية توافدهم على حديقة الحيوان بالزقازيق للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت نحو ١٢ ألف و٥٠٠ زائر أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك من مختلف قري ومدن المحافظة بواقع ٥٥٠٠ زائر في اليوم الأول، و٧ آلاف في اليوم الثاني، وتقوم إدارة الحديقة بتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين فضلا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد «لطفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إدارة الحديقة تقوم بتنفيذ خطة تفصيلية مع زيادة منافذ بيع التذاكر وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بها مع العمل على نظافتها أولاً بأول طبقاً لتوجيهات اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، والذي ساهم بقدر كبير في أعمال التطوير والإمداد بالحيوانات الجديدة والمتابعة المستمرة للحديقة لتبدو في أبهى صورها.

وذكر أن الحديقة تضم كافتيريا وتيك أواي لخدمة الزائرين فضلاً عن وجود عربات تصادمية وملعب للطفل بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والتى يقوم على نظافتها ومتابعتها أكثر من 25 عامل وموظف يعملون داخل الحديقة للإهتمام بالحيوانات وأعمال النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية للزائرين على مدار اليوم.