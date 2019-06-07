شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل. Advertisements صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الاتحاد 654 المتجهة إلى أبوظبي ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 306 المتجهة إلى المدينة المنورة بسبب كثافة التشغيل.

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