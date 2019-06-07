شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365”، لخدمة المواطنين، وتعريفهم بأهم ما يشغلهم فى سير القضايا أمام المحاكم وبالأخص محاكم الدولة الإدارية، التى تخص مصالح المواطنين والموظفين منهم فى قطاعات الدولة المختلفة، نقدم اليوم شرحا مبسطا للتعرف على كيفية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية، وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة.

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور، بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

وتحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الايداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.