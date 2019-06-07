شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان أونتاريو بكندا يوافق على الاحتفال بـ "يوليو" شهرا للحضارة والتراث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة للمصريين بكندا عقب موافقة برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية على إقرار شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة المصرية بالمقاطعة، على أن يتم خلال الأشهر القادم تعميم الاحتفال فى كندا بالكامل.

وقد تابع النائب المصري ببرلمان أونتاريو، شريف سبعاوى، فكرة طرح المشروع وتوفير الدعم له داخل برلمان المقاطعة، وتم نقل بث حى من مناقشة المشروع داخل أروقة البرلمان الكندى على صفحة وزارة الهجرة.

وقد استعرض نواب البرلمان فى كندا أهم النماذج المضيئة من المصريين الكنديين، وفى مقدمتهم البروفيسور "هدي المراغى" أول عميدة هندسة فى تاريخ كندا والحاصلة على أرفع الأوسمة الملكية والمكرمة من الرئيس السيسى فى ضوء مشاركتها بمؤتمرات مصر تستطيع، كما تطرقت المناقشات لدور شباب الجيل الثانى من المهاجرين مثل "مينا مسعود" الذى اختارته شركة ديزنى العالمية ليقوم بدور علاء الدين فى الفيلم الشهير.

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كانت وزارة الهجرة قد تقدمت لرئيس الوزراء بطلب لوضع الاحتفالية التي تتضمن عددا من الفعاليات الثقافية المصرية في كندا تحت رعايته وتفضل بالموافقة، وتم الإعلان عن التعاون بين وزارات الهجرة التضامن والثقافة والآثار لترتيب تفاصيل الاحتفال بكندا، لإظهار جمال الثقافة والفنون المصرية المتنوعة والغنية بالقيم الحضارية، التى تعد خير سفير للوطن بالخارج، كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع جمعية الأعمال المصرية الكندية لدعم مقترح المشروع، وهو ما نتج عنه الموافقة للاحتفال فى مقاطعة أونتاريو وبدء جلسات لاحقة لتعميمه فى كندا بالكامل.

وهناك مطالبات من وزارة الهجرة بتعميم الفكرة فى كافة دول المهجر للاحتفال بشهر يوليو شهرا للحضارة والتراث المصرى، وهو ما يظهر تاريخ مصر العظيم ودور الجاليات المصرية وارتباطهم بوطنهم.

