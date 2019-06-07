"النقل في 2020".. ننشر أحدث صور لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت الشركات المنفذة للمباني الحكومية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية، والبدء في تنفيذ التشطيبات الداخلية أيضًا؛ لتنتهى هذه المباني في مواعدها المقررة، وبدء نقل الموظفين إليها خلال عام 2020.
وتتجاوز مساحة الحي الحكومي 1100 فدان.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه سيتم نقل ما يقرب من 51 ألف موظف من موظفي الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بعد الانتهاء من الإنشاءات.
وأضاف الحسيني، لمصراوي، أن نقل الوزارات سيتم بشكل تدريجي خلال عام 2020، لافتًا إلى أن عدد الموظفين ليس متساوٍ في كل وزارة، متابعًا: "وزارتا الكهرباء والصحة يعمل بديوانهما عدد كبير يقارب 5 آلاف موظف".
وينشر الخليج 365 أحدث صور لمباني حي الوزارات في الحي الحكومي، والتي يصل عددها لـ34 مبنى على مساحة 153 فدانًا.
ومن المقرر نقل وزارات: المالية، الإنتاج الحربي، العدل، الأوقاف، الإسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي، التموين، الصحة، إلى العاصمة الإدارية.
وتشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة المرحلة الأولى من المباني الوزراية بإجمالي 34 مبنى تسع 29 وزارة.
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