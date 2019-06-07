الجيزة: رفع 25 ألف طن مخلفات خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة رفع 25 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع والأحياء خلال إجازة عيد الفطر، إضافة إلى استقبال مقلب شبرامنت أكثر من 10 آلاف طن مخلفات خلال وقفة عيد الفطر وحتى صباح يوم العيد من جميع أحياء ومدن المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل: الوراق، امبابة، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، جنوب الجيزة؛ لرفع أي مخلفات أولًا بأول، على مدار اليوم.

وأضاف راشد أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمــع القمامة بشبرامنت، وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك؛ للعمل على مدار اليوم.

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وأوضح أنه تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجانًا على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بأحياء الجيزة؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، قطاعات الحدائق بأحياء الجيزة للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين، عقب إجازة العيد؛ لإعادتها إلى مكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال العيد.

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