طوارئ بالمترو استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة، غدًا السبت.

وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم الجمعة، إن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة، والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلًا وتيسيرًا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، وتكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، فضلًا عن الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة.

وناشد المتحدث باسم المترو الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن (16048) وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب (01221116048 - 01021778887)؛ لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.