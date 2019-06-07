مسؤول يكشف موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي المتأخرة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين المخصص لهم وحدات في منطقة (ب) بمنطقة الـ800 فدان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات والتشطيبات الخاصة بها وتنسيق الموقع، لكن سبب التأخير هو عدم توصيل المرافق كاملة إلى العمارات، لافتًا إلى أنه يتم العمل حالياً على توصيل كافة الخدمات إلى العمارات لتكون جاهزة للتسليم، وقابلة للمعيشة من قِبل الحاجزين.

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وأكد "يوسف" أن أي حاجز لديه أي ملاحظات عند استلام الوحدة الخاصة به، عليه أن يرفض الاستلام وسيتم التعامل مباشرة لإصلاح العيوب في الوحدة السكنية مهما كانت.

ويوجد في منطقة الـ800 فدان في مدينة أكتوبر الجديدة ما يقرب من 40 ألف وحدة موزعة عن قطاعات (أ، ب، ج، د)، وتعمل وزارة الإسكان على الإسراع من معدلات التنفيذ ليتم تسليم كافة الحاجزين في الإعلان الثامن والتاسع من الإسكان الاجتماعي نهاية العام الجاري.

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