محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين المخصص لهم وحدات في منطقة (ب) بمنطقة الـ800 فدان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.
وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات والتشطيبات الخاصة بها وتنسيق الموقع، لكن سبب التأخير هو عدم توصيل المرافق كاملة إلى العمارات، لافتًا إلى أنه يتم العمل حالياً على توصيل كافة الخدمات إلى العمارات لتكون جاهزة للتسليم، وقابلة للمعيشة من قِبل الحاجزين.
وأكد "يوسف" أن أي حاجز لديه أي ملاحظات عند استلام الوحدة الخاصة به، عليه أن يرفض الاستلام وسيتم التعامل مباشرة لإصلاح العيوب في الوحدة السكنية مهما كانت.
ويوجد في منطقة الـ800 فدان في مدينة أكتوبر الجديدة ما يقرب من 40 ألف وحدة موزعة عن قطاعات (أ، ب، ج، د)، وتعمل وزارة الإسكان على الإسراع من معدلات التنفيذ ليتم تسليم كافة الحاجزين في الإعلان الثامن والتاسع من الإسكان الاجتماعي نهاية العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يكشف موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي المتأخرة بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.