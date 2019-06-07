رئيس "القاهرة الجديدة": منظومة إلكترونية لتلقى المقترحات والشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، قاما بإنشاء منظومة إلكترونية لضمان سرعة التواصل مع سكان المدينة، والتي تهدف إلى تلقي المقترحات والشكاوى وإزالة المعوقات التي تواجه السكان.
وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم: يتم استخدام الرابط الإلكتروني (https://forms.gle/7zz459T6fZpbJAcRA)، والمخصص لتسجيل أي مقترح أو شكوى من قبل سكان المدينة، على أن يقوم أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمتابعة مع الإدارات المعنية بالجهاز، لدراسة المقترح أو الشكوى والتأكد من حلها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد سعدالدين، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قاما بتقسيم المدينة إلى 9 أقسام، لسهولة المتابعة من أعضاء المجلس، كما تم تحديد مسئول عن كل منطقة لسرعة المتابعة، وللتأكد من تنفيذ توصيات المجلس بشأنها، وكذا تقسيم الموضوعات على لجان المجلس المختلفة لسرعة البت والمتابعة.
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